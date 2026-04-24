Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

En ce premier jour de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , découvrez les 124 toiles originales présentées par le peintre Lucien Pouëdras, qui proposera une visite commentée de son œuvre. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste Ploëzal a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol