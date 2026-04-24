Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal vendredi 8 mai 2026.
Ploëzal
Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
En ce premier jour de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , découvrez les 124 toiles originales présentées par le peintre Lucien Pouëdras, qui proposera une visite commentée de son œuvre. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de l’exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre , en présence de l’artiste Ploëzal a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploëzal (Côtes-d'Armor)
- Exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 8 mai 2026
- Walk and Tea with Christine The Roche Jagu Gardens Ploëzal 27 mai 2026
- Sortie kayak le long du Trieux, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 5 juin 2026
- Visite du jardin médicinal de La Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 6 juin 2026
- teNir – performance dansée par la Cie a k entrepôt, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal 7 juin 2026