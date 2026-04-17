Yvetot

Visite de l’exposition Supra-minéral avec Elisa Barbier

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Élisa Barbier vous propose une visite exceptionnelle de son exposition Supra-minéral à la galerie Duchamp. Une occasion unique d’en apprendre plus sur les œuvres et le processus créatif de l’artiste lauréate de l’édition 2025 du dispositif Résidence d’Été. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Visite de l’exposition Supra-minéral avec Elisa Barbier

L’événement Visite de l’exposition Supra-minéral avec Elisa Barbier Yvetot a été mis à jour le 2026-04-17 par Yvetot Normandie Tourisme