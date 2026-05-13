Visite de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration, l’éclat retrouvé de la Renaissance rhénane », Biblothèque Humaniste, Sélestat

Visite de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration, l’éclat retrouvé de la Renaissance rhénane » Samedi 23 mai, 18h00 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À travers la restauration exceptionnelle du Retable de la Nativité, trésor peint et sculpté de la Bibliothèque Humaniste, et d’autres oeuvres alsaciennes, découvrez les gestes des restaurateurs et restauratrices qui prennent soin des objets protégés au titre des Monuments historiques en Alsace dans l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration ».

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

À travers la restauration du Retable de la Nativité, trésor peint et sculpté de la Bibliothèque Humaniste, et d’autres œuvres alsaciennes, découvrez les gestes des restaurateurs et restauratrices.

©Ville de Sélestat