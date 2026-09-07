VISITE DE L’HIPPODROME DE CARRERE UN JOUR DE COURSES, Hippodrome de carrère 97232 Le Lamentin, Le Lamentin

samedi 19 septembre 2026 · Hippodrome de carrère 97232 Le Lamentin · Le Lamentin

Informations pratiques

VISITE DE L’HIPPODROME DE CARRERE UN JOUR DE COURSES Samedi 19 septembre, 12h00 Hippodrome de carrère 97232 Le Lamentin Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

une journéé à la découverte du monde hippique en Martinique , et un marché 100 % local

Hippodrome de carrère 97232 Le Lamentin LE LAMENTIN Le Lamentin 97232 Martinique Martinique +596 696214488 https://hippodromedecarrere.fr/ hippodrome de Carrère courses de galop et de trot transport TCSP – parking –

une journéé à la découverte du monde hippique en Martinique , et un marché 100 % local

©Hippodrome de Carrère -Clebreton