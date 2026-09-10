Visite de l’Hôtel d’Orcet, sous-préfecture, Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet, Mauriac

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel d’Orcet, sous-préfecture 19 et 20 septembre Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Cantal

15 pers maxi – Inscriptions avant le vendredi 18 septembre à 12 h. Présentation d’une pièce d’identité pour l’accès aux visites. Vos coordonnées seront prises lors de l’inscription. Attention escalier pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La sous-préfecture de Mauriac rouvre ses portes au public ! Edifié entre le 16e et le 18e siècle, cet hôtel particulier allait devenir au siècle des Lumières un haut lieu de rencontres et de débats autour de la charismatique Jeanne-Marie d’Orcet. Depuis 1829, il est devenu le siège de la sous-préfecture de Mauriac, ancrant la présence et l’action de l’État au plus près des habitants et des collectivités du Nord Cantal. En appui du préfet, représentant de l’État, la sous-préfète participe à l’animation et à l’accompagnement de l’action publique dans tous les domaines, du service à l’usager aux projets de développement territorial. L’équipe de la sous-préfecture remplit également des missions de portée départementale pour les associations, les feux d’artifice et explosifs et les médailles du travail.

Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Rue Guillaume Duprat 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 06 06 [{« type »: « phone », « value »: « 0471680606 »}, {« type »: « email », « value »: « sp-mauriac@cantal.gouv.fr »}] Cet ancien hôtel particulier est un véritable bijou architectural du 18e siècle construit à partir d’une tour du 15e restaurée au 16e et au 17e siècle par un receveur des tailles, Gabriel de Vigier d’Orcet. L’hôtel d’Orcet est devenu sous-préfecture en 1829. La porte d’accès à la cour, sous double auvent, est ornée d’un tympan du 12e provenant de la porte du réfectoire du monastère Saint-Pierre ; il représente Samson terrassant le lion. parking gratuit

La sous-préfecture de Mauriac rouvre ses portes au public ! Edifié entre le 16e et le 18e siècle, cet hôtel particulier allait devenir au siècle des Lumières un haut lieu de rencontres et de débats à…

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