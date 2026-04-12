Visite de l’île, du Fort Cézon et de l’exposition de Mich Mao Lieu-dit Kergoz Landéda
Visite de l’île, du Fort Cézon et de l’exposition de Mich Mao Lieu-dit Kergoz Landéda lundi 3 août 2026.
Landéda
Visite de l’île, du Fort Cézon et de l’exposition de Mich Mao
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-31
Découvrez l’île Cézon, à l’entrée de l’Aber Wrac’h, lors d’une visite guidée mêlant patrimoine et création artistique. Ce site remarquable abrite un fort dessiné par Vauban en 1694, transformé au fil des siècles et marqué par l’histoire militaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui en cours de restauration par une association engagée, le fort devient également un lieu de rencontres artistiques. La visite inclut la découverte des œuvres de Mich Mao, plasticien du métal, dont les sculptures racontent des histoires inspirées de ses voyages et de notre monde contemporain.
Une immersion originale entre histoire, paysages et art, dans un cadre exceptionnel face à l’archipel des Abers.
Durée 1h30 sur réservation accès pédestre (prévoir chaussures adaptées).
Rendez-vous à l’entrée du fort à l’heure précise.
Comptez 20 minutes de traversée à pied entre Porzh Mateano ou Kergoz jusqu’à l’entrée du fort.
Le fort n’est pas ouvert au public en dehors des visites guidées ou des événements. Le lieu n’étant pas parfaitement sécurisé, les visites seront nécessairement guidées et en groupes restreints.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Ne jamais monter sur les murs en ruine, et faire attention où on pose les pieds.
Durée 1h30
Sur réservation à l’Office de Tourisme.
Les visites ne seront réalisées que si le nombre de participants est de 5 personnes inscrites minimum .
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43
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English :
L’événement Visite de l’île, du Fort Cézon et de l’exposition de Mich Mao Landéda a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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