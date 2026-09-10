Visite de l’orgue des Sacrés-Cœurs, Église des Sacrés-Coeurs, Rennes

Informations pratiques

Visite de l’orgue des Sacrés-Cœurs Dimanche 20 septembre, 15h00 Église des Sacrés-Coeurs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des JEP 2026, notre association vous propose des animations pour la découverte de notre orgue, élément patrimonial de notre quartier.

Des organistes vous expliqueront le fonctionnement de l’instrument et interpréteront quelques pièces musicales devant vous. Une opportunité à saisir pour découvrir cet orgue construit par la maison Mutin Cavaillé-Coll, en 1910.

Église des Sacrés-Coeurs 1 rue de Villeneuve 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35019960 L’ église des Sacrés-Coeurs a été construite par Arthur Regnault de 1908 à 1913 (dates et attribution par source) . Le presbytère adjacent du même architecte a été édifié en 1911 (daté par source). La tour du clocher a été terminée en 1960 par une flèche en charpente, œuvre des architectes Derrouch et Rual (date et attributions par source). Les vitraux sont signés : Loire à Chartres. Une mosaïque d’ Odorico est visible dans la chapelle du bas-côté ouest.

Animations pour la découverte de l’orgue

© Thomas Crabot