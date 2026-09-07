Visite de plusieurs sites de la commune, Commune de Dun-le-Poëlier, Dun-le-Poëlier

Informations pratiques

Visite de plusieurs sites de la commune Dimanche 20 septembre, 08h30 Commune de Dun-le-Poëlier Indre

Visite gratuite sur inscription auprès de la Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites de lieux habituellement fermés au public et une exposition « l’école d’autrefois ».

Commune de Dun-le-Poëlier 1 place de la Mairie, 36210 Dun-le-Poëlier Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 61 47 Venez découvrir des sites publics ou privés à Dun-le-Poëlier, à savoir :

Le Prieuré Saint-Vincent avec l’histoire du lieu compté par son propriétaire.

L’église de la commune.

Le lavoir clos.

Et une exposition de l’école d’autrefois. Inscription auprès de la Mairie.

Parking sur place.

Des visites de lieux habituellement fermés au public et une exposition « l’école d’autrefois ».

©Frédérique Leseure