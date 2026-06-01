Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de saline avec Eva Josso Mesquer

Visite de saline avec Eva Josso Mesquer dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Route de Kerlagadec

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Mesquer

Visite de saline avec Eva Josso

Route de Kerlagadec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays
Visite d’1h15 sur réservation  
-Fonctionnement d’une saline
-le métier de paludier
-la biodiversité   .

Route de Kerlagadec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 12 46 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de saline avec Eva Josso Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)