Mesquer

Visite de saline avec Eva Josso

Route de Kerlagadec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays

Visite d’1h15 sur réservation

-Fonctionnement d’une saline

-le métier de paludier

-la biodiversité .

Route de Kerlagadec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 12 46 32

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English :

L’événement Visite de saline avec Eva Josso Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44