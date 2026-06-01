Visite de saline avec Eva Josso Mesquer
Visite de saline avec Eva Josso Mesquer dimanche 28 juin 2026.
Mesquer
Visite de saline avec Eva Josso
Route de Kerlagadec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre des journées du patrimoine de pays
Visite d’1h15 sur réservation
-Fonctionnement d’une saline
-le métier de paludier
-la biodiversité .
Route de Kerlagadec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 12 46 32
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English :
L’événement Visite de saline avec Eva Josso Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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