Visite décalée au musée breton et au Manoir de Kernault ! JEMP 2026 Mellac
dimanche 20 septembre 2026 · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Visite décalée au musée breton et au Manoir de Kernault ! JEMP 2026
Manoir de Kernault Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Avec la cie Hop ad hoc
Les comédiennes s’approprient l’architecture de nos bâtiments pour vous les faire découvrir sous un nouvel angle.
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Démarrez votre visite sur un site et terminez là le dimanche sur l’autre. .
Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48
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English :
L’événement Visite décalée au musée breton et au Manoir de Kernault ! JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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