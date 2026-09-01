Informations pratiques

Mellac

Visite décalée au musée breton et au Manoir de Kernault ! JEMP 2026

Manoir de Kernault Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Avec la cie Hop ad hoc

Les comédiennes s’approprient l’architecture de nos bâtiments pour vous les faire découvrir sous un nouvel angle.

Changez les codes d’une visite classique pour rendre le patrimoine encore plus vivant et amusant !

Démarrez votre visite sur un site et terminez là le dimanche sur l’autre. .

Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48

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English :

L’événement Visite décalée au musée breton et au Manoir de Kernault ! JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS