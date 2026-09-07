Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !, Manoir de Kernault, Mellac

Informations pratiques

Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Manoir de Kernault Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !

Visite Famille

Avec la cie Hop ad hoc

Les comédiennes s’approprient l’architecture de nos bâtiments pour vous les faire découvrir sous un nouvel angle. Changez les codes d’une visite classique pour rendre le patrimoine encore plus vivant et amusant ! Démarrez votre visite sur un site et terminez-la le dimanche sur l’autre.

Manoir de Kernault Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719060 http://www.cdp29.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee-breton.finistere.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Le manoir de Kernault a été construit vers 1420-1430 par la famille de Talhouët. Jean de Talhouët, qui était en 1420 clerc d’argenterie à la Chambre des Comptes, remplit entre 1423 et 1433 les fonctions de responsable de l’hôtel de la Duchesse de Bretagne. Le logis a subi en 1627 une réfection (planchers, cheminées) qui n’a pas modifié la structure de l’édifice médiéval. Les communs sud en pans de bois, du même type que la galerie de Tréhardet en Bignan, ont été construits à la même époque. Le logis a connu une nouvelle campagne de réaménagement vers 1750, avec la mise en place d’un nouveau décor intérieur par Forestier le Jeune et l’agrandissement des ouvertures de l’élévation sud. Malgré ces reprises et l’adjonction de quelques bâtiments adventices aux 19e et XXe siècles, l’ensemble a conservé un décor médiéval et classique de qualité et demeure représentatif d’une demeure noble rurale des 15e-XVIIe siècles.

Visite décalée au Musée breton et au Manoir de Kernault !

© Michele Le Gall