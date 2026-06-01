visite découverte à l’aveugle du potager conservatoire, Domaine de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile

visite découverte à l’aveugle du potager conservatoire Samedi 6 juin, 14h00, 15h00 Domaine de Lacroix-Laval Rhône

gratuit, limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Venez découvrir le potager conservatoire à l’aveugle, en vous aidant de vos autres sens : le toucher, le gout et l’odorat.

Au cours des XIXe et XXe siècles, la région lyonnaise fut un important centre horticole avec la production de milliers de variétés de fleurs, légumes et fruits. Afin de protéger ce patrimoine génétique pratiquement disparu, les Parcs et Jardins ont développé ce potager conservatoire

Les arbres fruitiers du potager sont conduits en espaliers, selon des formes historiques inventées par des pépiniéristes lyonnais. Ils représentent les meilleures obtentions lyonnaises créées avant 1930, sélectionnées pour leurs qualités gustatives et leur adaptation au climat et au sol de la région.

4 carrés potagers, complétés par 2 zones conservatoires, présentent plus de 150 variétés locales anciennes de légumes créés entre 1800 et 1950. ces légumes possèdent un patrimoine génétique unique, essentiel pour l’adaptation aux changements climatiques.

La roseraie conservatoire possède la plus grande collection ouverte au public de roses lyonnaises anciennes avec plus de 250 rosiers lyonnais anciens.

En présence de l’association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est qui vous ferons découvrir leurs activités et leur fonctionnement.

Domaine de Lacroix-Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval, 69280 Marcy-l’Étoile, France Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33426838950 https://www.grandlyon.com/parc/domaine-de-lacroix-laval [{« type »: « email », « value »: « lacroix-laval@grandlyon.com »}] Ce domaine public de 115 hectares comprend un jardin régulier, un potager conservatoire de 5000 m², un jardin anglais, puis des zones plus naturelles où alternent prairies et forêts dans un paysage vallonné. Les dernières interventions en matière de composition intervenues entre 1919 et 1925 sont attribuées aux paysagistes Achille Duchêne et Linossier. Entre espaces naturels et paysages, prairies et forêts, jardin à la française et parc à l’anglaise, potager et serre, tous sont articulés autour du château. Des kilomètres de chemins sont aménagés ainsi que 2 km de parcours de santé ainsi que de nombreuses animations autour de la nature et de l’environnement. Entrée château-potager. TER : ligne Saint-Bel, l’Arbresle – Arrêt Casino Lacroix-Laval ou Charbonnières-les-Bains. Parking gratuit.

Venez découvrir le potager conservatoire à l’aveugle, en vous aidant de vos autres sens : le toucher, le gout et l’odorat.

©Metropole de Lyon – T.Fournier