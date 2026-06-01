Visite guidée des collections, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile

Visite guidée des collections Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux Rhône

Gratuit avec inscription, dans la limite de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Partez à la découverte des salles d’exposition du Musée des sciences biologiques Dr Mérieux ! Cette visite guidée vous invite à découvrir l’univers passionnant de la microbiologie ainsi que l’histoire de la lutte contre les maladies infectieuses. À travers les salles d’exposition, nous comprendrons la relation entre les humains et les micro-organismes depuis l’Antiquité ainsi que les stratégies développées au fil de l’histoire pour mieux protéger la santé humaine et animale.

La visite commence à 10h30. Le musée ouvrira ses portes à 10h15 uniquement pour accueillir les participants de la visite guidée.

Il sera ouvert à 11h pour l’accueil des individuels / visites libres.

Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux 309 avenue Jean Colomb 69280 Marcy-l’Étoile Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 37 20 01 01 https://www.musee-docteur-merieux.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-docteur-merieux.com »}] Le Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, à Marcy-l’Étoile, est un lieu pour découvrir la biologie et la lutte contre les maladies infectieuses. Il est ouvert à tous : jeune public, familles, scolaires, groupes adultes et visiteurs individuels. Pour l’accès piéton et parking (bus et voitures) : Avenue des Alpes 69280 Marcy-l’Étoile. En transport en commun :

bus n°98 (arrêt « Campus de l’Etoile »),

bus n°72 (arrêt « Marcy l’Orme »).

Partez à la découverte des salles d’exposition du Musée des sciences biologiques Dr Mérieux ! Cette visite guidée vous invite à découvrir l’univers passionnant de la microbiologie ainsi que de la les…

©Briac Durand / Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux.