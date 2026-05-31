Visite libre du musée, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile

Visite libre du musée Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux Rhône

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir les collections du musée et explorer comment, de l’Antiquité à nos jours, les scientifiques ont peu à peu compris les mécanismes à l’œuvre derrière les maladies infectieuses qui nous affectent. Une journée dédiée à la mise en lumière du patrimoine scientifique, médical et humain qui a façonné notre connaissance du vivant et de la santé.

Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux 309 avenue Jean Colomb 69280 Marcy-l’Étoile Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 37 20 01 01 https://www.musee-docteur-merieux.com/ Le Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, à Marcy-l’Étoile, est un lieu pour découvrir la biologie et la lutte contre les maladies infectieuses. Il est ouvert à tous : jeune public, familles, scolaires, groupes adultes et visiteurs individuels. Pour l’accès piéton et parking (bus et voitures) : Avenue des Alpes 69280 Marcy-l’Étoile. En transport en commun :

bus n°98 (arrêt « Campus de l’Etoile »),

bus n°72 (arrêt « Marcy l’Orme »).

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir les collections du musée et explorer comment, de l’Antiquité à nos jours, les scientifiques ont peu à peu compris les mécanismes à à…

©Briac Durand / Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux.