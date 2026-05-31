Visite libre du musée, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile
Visite libre du musée, Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, Marcy-l’Étoile dimanche 20 septembre 2026.
Visite libre du musée Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux Rhône
Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir les collections du musée et explorer comment, de l’Antiquité à nos jours, les scientifiques ont peu à peu compris les mécanismes à l’œuvre derrière les maladies infectieuses qui nous affectent. Une journée dédiée à la mise en lumière du patrimoine scientifique, médical et humain qui a façonné notre connaissance du vivant et de la santé.
Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux 309 avenue Jean Colomb 69280 Marcy-l’Étoile Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 37 20 01 01 https://www.musee-docteur-merieux.com/ Le Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, à Marcy-l’Étoile, est un lieu pour découvrir la biologie et la lutte contre les maladies infectieuses. Il est ouvert à tous : jeune public, familles, scolaires, groupes adultes et visiteurs individuels. Pour l’accès piéton et parking (bus et voitures) : Avenue des Alpes 69280 Marcy-l’Étoile. En transport en commun :
bus n°98 (arrêt « Campus de l’Etoile »),
bus n°72 (arrêt « Marcy l’Orme »).
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, venez (re)découvrir les collections du musée et explorer comment, de l’Antiquité à nos jours, les scientifiques ont peu à peu compris les mécanismes à à…
©Briac Durand / Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux.