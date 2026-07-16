Informations pratiques

Gignac

VISITE DÉCOUVERTE DE L’ESPACE LA MEUSE

12 Boulevard Saint-Louis Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Revivez l’utilisation de la force de l’eau par les gignacois au fil des siècles grâce aux aménagements encore visibles.

Un patrimoine sauvegardé autour du fleuve et de l’énergie. Revivez l’utilisation de la force de l’eau par les gignacois au fil des siècles grâce aux aménagements encore visibles pompe de 1902, équipement d’époque pour la production d’électricité, barrage hydroélectrique, passe à poissons… .

12 Boulevard Saint-Louis Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

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English : VISITE DÉCOUVERTE DE L’ESPACE LA MEUSE

Relive how the people of Gignac have harnessed the power of water over the centuries through the structures that are still visible today.

L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE L’ESPACE LA MEUSE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT