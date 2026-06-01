Visite découverte des Jardins de la Peignie, Les Jardins de la Peignie, Ménéac

Visite découverte des Jardins de la Peignie 5 – 7 juin Les Jardins de la Peignie Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite libre des jardins.

Le dimanche 7 juin, un marché aux artisans est organisé avec une entrée payante de 1€ par personne. La déambulation dans les jardins est libre. Deux démonstrations d’élagage d’été seront réalisées le midi et en milieu d’après-midi.

Les Jardins de la Peignie 4, La Peignie, 56490, Ménéac Ménéac 56490 Morbihan Bretagne 02 97 93 36 12 https://lesjardinsdelapeignie.weebly.com/ http://lapeignie.canalblog.com Créée le 30/07/2016, l’Association Les Jardins de La Peignie a pour objet de conserver, embellir et animer le parc et les jardins de la Peignie aux 450 variétés de rosiers anciens et aux 200 arbres et arbustes de collection, plantés sur 1,6 hectare.

La pépinière, créée dans les années 80 et dont l’activité professionnelle a cessé le 31/12/2017, a été primée à de nombreuses reprises et comptait parmi ses clients les Jardins Botaniques de Rennes, Nantes, Brest, les parcs des Domaines de Montmarin, du Pin (Angers), des Châteaux de la Chenevière (Normandie), du Lude (Sarthe).

La totalité des modes de production et d’exploitation ont toujours été réalisés dans le strict respect des principes de l’agriculture écologique.

Il s’agit aussi pour l’Association de développer, promouvoir, valoriser des liens sociaux et intergénérationnels autour du lieu.

Pour ce faire, l’association organise des événements culturels et festifs (expositions, concerts, concours de création -en 2023 « autour de la rose »-) des débats sur des thématiques en lien avec l’écologie, des cours de tailles et accueille des visiteurs : particuliers, scolaires, associations, résidents de maisons de retraite etc. sur rendez-vous : T.02 97 93 36 12 ou à l’occasion des journées figurant au programme annuel des Jardins de la Peignie. GPS La Peignie : 48.141855X-2.401741 / 4 la Peignie – route de la Ryaye.

Visite libre des jardins.

©Les Jardins de la Peignie