Visite découverte du jardin botanique médiéval, rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes, Brain-sur-Allonnes

Visite découverte du jardin botanique médiéval 5 – 7 juin rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite commentée du jardin botanique

rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes 49650 Brain sur Allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.66.72.54.61 Jardin botanique médiéval parking sur place

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