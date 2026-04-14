Visite découverte du jardin botanique médiéval, rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes, Brain-sur-Allonnes
Visite découverte du jardin botanique médiéval, rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes, Brain-sur-Allonnes vendredi 5 juin 2026.
Visite découverte du jardin botanique médiéval 5 – 7 juin rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Visite commentée du jardin botanique
rue fontaine St Maurille 49650 Brain sur Allonnes 49650 Brain sur Allonnes Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.66.72.54.61 Jardin botanique médiéval parking sur place
Visite commentée du jardin botanique
association AREGHAT
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