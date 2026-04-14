Visite découverte du Jardin de Jeanne, Jardin de Jeanne, Homps

Visite découverte du Jardin de Jeanne 6 et 7 juin Jardin de Jeanne Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du jardin de Jeanne, en présence des propriétaires – jardiniers qui auront plaisir à répondre aux questions des visiteurs.

Jardin de Jeanne Au Vieux Château – Au Village, Homps, Gers, Occitanie Homps 32120 Gers Occitanie 07.86.74.57.90 Jardin privé de 420 m2 au cœur de l’ancien castelnau, au pied du vieux château, s’inspirant de l’iconographie médiévale. De petits clos bordés de plessis et de palissades de châtaignier protègent des carrés où se mêlent légumes, aromatiques, condimentaires et médicinales. Fleurs, rosiers grimpants, vignes palissées et fruitiers de pays complètent l’harmonie de ce petit jardin, cultivé au naturel. Rucher à l’ancienne, réserve ornithologique.

Ouvert de mai à octobre. de Mauvezin, D 928 direction Solomiac puis D 151 sur 3 km, vieux château au village

Visite libre du jardin de Jeanne, en présence des propriétaires – jardiniers qui auront plaisir à répondre aux questions des visiteurs.

Sylvia de SAINT WANDRILLE©