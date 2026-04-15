Visite découverte du jardin de la Pierre tranquille, Jardin de la Pierre tranquille, Mont-Saint-Vincent

Visite découverte du jardin de la Pierre tranquille 6 et 7 juin Jardin de la Pierre tranquille Saône-et-Loire

Tarif : 3 € au profit de Jardins et Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visitez librement le jardin de la Pierre tranquille. Baladez-vous entre vivaces, arbustes, roses anciennes, plantes aromatiques et un enrochement de blocs de grès, ayant d’ailleurs inspiré le nom du jardin : « la pierre tranquille ». Sur demande, les propriétaires pourront guider votre visite et répondre à vos questions.

Jardin de la Pierre tranquille 2 rue du Petit Belvédère, 71300 Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0623930705 Ce jardin a été créé au début des années 2000 à Mont-Saint-Vincent, lieu habité le plus élevé de Saône-et-Loire. Le jardin se situe à proximité de l’église romane. Il est étagé et s’ouvre sur un vaste paysage avec à l’horizon les monts du Mâconnais, du Beaujolais et, dans certaines conditions, les Alpes et le mont Blanc. Il comporte essentiellement des vivaces, quelques arbustes, des roses anciennes, des plantes aromatiques et un enrochement de blocs de grès, ayant d’ailleurs inspiré le nom du jardin : « la pierre tranquille ». Parkings à l’entrée du village

Visitez librement le jardin de la Pierre tranquille. Baladez-vous entre vivaces, arbustes, roses anciennes, plantes aromatiques et un enrochement de blocs de grès, ayant d’ailleurs inspiré le nom du…

© Lécuyer Michel