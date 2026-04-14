Visite du jardin du Clos Mesnil, Jardins du clos Mesnil, Mont-Saint-Vincent

Visite du jardin du Clos Mesnil 6 et 7 juin Jardins du clos Mesnil Saône-et-Loire

Tarif : 5 € / Tarif dégressif selon les 2 jardins visités : 8 € pour les deux / Gratuit pour les moins de 17 ans | Pas d’accessibilité aux PMR | Toilettes publiques place Bayart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins en restanque du Clos Mesnil seront ouverts à la visite en partenariat avec l’association Jardins et Santé.

Nouvellement imaginés et plantés, ils sont entourés de murs de pierre et, si le temps le permet, offrent une vue magnifique sur les Alpes et le Mont Blanc.

Vous pourrez également découvrir le village qui culmine à 600 m d’altitude et ses différents points de vue.

Jardins du clos Mesnil 10 rue de la Chapelle, 71300 Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 75 01 88 12 Mont-Saint-Vincent culmine à 600 mètres d’altitude et est un ancien bastion de défense. Il n’existe plus de vestiges de la forteresse mais il reste beaucoup de murs de défense, le chemin de ronde et les verchères qui, les plantations faites, servaient à nourrir les habitants. Les jardins que nous vous proposons de visiter sont d’anciennes verchères à l’abandon que nous avons voulu revaloriser, après beaucoup de travail, en jardins en espaliers. Vous aurez l’occasion de redécouvrir ces murs en pierre, pour certaines cyclopéennes, que nous avons remis à jour pour essayer d’en faire des jardins et potagers. Un grand parking est à disposition à l’entrée du village, mais l’accès aux différents jardins se fait par des escaliers en pierre et pentes enherbées.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins en restanque du Clos Mesnil seront ouverts à la visite en partenariat avec l’association Jardins et Santé.

© Benoit Chastel