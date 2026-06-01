Visite découverte du Jardin de Marike, Jardin de Marike, Aire-sur-la-Lys

Visite découverte du Jardin de Marike 5 – 7 juin Jardin de Marike Pas-de-Calais

5€ Vsites commentées (gratuit pour les moins de 15ans). Exposition gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Rendez-vous au jardin 2026

Au Jardin de Marike , 60 rue du Portugal Aire sur la Lys.

Le samedi 6 de 14h30 à 17h

Le jardin sera ouvert en accès libre à l’exposition des œuvres de Mr Michel Verna auteur-photographe.

Une déambulation littéraire au fil des massifs et photographies sera proposée par Béatrice Derre (récitante) et Ludovic Chrétien (auteur).

Le dimanche 7 de 14h30 à 18h SVP limite entrée 17h.

visites commentées uniquement après- midi.

Tarif habituel 5 euros gratuité moins de 15 ans.

Réservation 06 09 52 39 40

Durant ce WE Pauline Casier présentera ses œuvres de ferronnerie d’art.

NB:sur RDV de juin à septembre en accès libre des oeuvres de Michel Verna (artiste photographe) seront présentées.

Jardin de Marike 60 rue du Portugal, 62120 Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 09 52 39 40 Ce jardin inattendu caché entre ville et marais accueille des vivaces en couvre-sol, des arbres et arbustes aux floraisons échelonnées, associées par palettes de couleur. Des fruitiers sur prairie fleurie sont au service de ruches,récemment installées.

Rendez-vous au jardin 2026

©jardindemarike