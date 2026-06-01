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Visite découverte du jardin Le Remonval, Jardin Le Remonval, Sebourg

Visite découverte du jardin Le Remonval, Jardin Le Remonval, Sebourg

Visite découverte du jardin Le Remonval, Jardin Le Remonval, Sebourg vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin Le Remonval

Adresse : 7 rue de REMONVAL 59990 SEBOURG

Ville : 59990 Sebourg

Département : Nord

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Tarif: 3€ par adulte. Enfant : gratuit.

Visite découverte du jardin Le Remonval 5 et 6 juin Jardin Le Remonval Nord

Tarif: 3€ par adulte. Enfant : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Le Remonval Jardin ouvrira le 5 juin sur rendez-vous.
Le 6 juin en visite libre ou guidée par les propriétaires.
Samedi 6 de 14h à 18h une exposition des oeuvres de l’artiste :
Véronique Choquet : Véro ïk’art aquarelles.
Dès 14h une lecture des poêmes de Nathalie CARLIER.

Jardin Le Remonval 7 rue de REMONVAL 59990 SEBOURG Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France 0645316386 Le jardin a été entièrement créé en 2020 sur une parcelle de 1500m². Il n’y a pas de parking sur place, il est possible de se garer sur les parkings de la mairie, de l’église, de la salle polyvalente à 200m en empruntant la rue des Bourgeois. Pour les personnes à mobilité réduite merci de prendre contact par téléphone pour une réservation.
Le Remonval Jardin ouvrira le 5 juin sur rendez-vous.

©Patricia CORDIEZ

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