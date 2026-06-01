Visite découverte du jardin Le Remonval, Jardin Le Remonval, Sebourg

Visite découverte du jardin Le Remonval 5 et 6 juin Jardin Le Remonval Nord

Tarif: 3€ par adulte. Enfant : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Le Remonval Jardin ouvrira le 5 juin sur rendez-vous.

Le 6 juin en visite libre ou guidée par les propriétaires.

Samedi 6 de 14h à 18h une exposition des oeuvres de l’artiste :

Véronique Choquet : Véro ïk’art aquarelles.

Dès 14h une lecture des poêmes de Nathalie CARLIER.

Jardin Le Remonval 7 rue de REMONVAL 59990 SEBOURG Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France 0645316386 Le jardin a été entièrement créé en 2020 sur une parcelle de 1500m². Il n’y a pas de parking sur place, il est possible de se garer sur les parkings de la mairie, de l’église, de la salle polyvalente à 200m en empruntant la rue des Bourgeois. Pour les personnes à mobilité réduite merci de prendre contact par téléphone pour une réservation.

Le Remonval Jardin ouvrira le 5 juin sur rendez-vous.

©Patricia CORDIEZ