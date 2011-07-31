Informations pratiques

Estrée

Visite Découverte du village d’Estrée

Rue de la Course Estrée Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Visite Guidée du village

Vendredi 31 Juillet à 11h

Devant l’Eglise d’Estrée

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Et si vous veniez découvrir le petit village d’Estrée ? Nichée au cœur de la vallée de la Course, vous en apprendrez plus sur son église remarquable, son moulin et son ancienne Seigneurie.

Durée 1h Jauge limitée Tarif plein 5€, Tarif réduit 3€

Rendez-vous à l’église d’Estrée Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

Crédit Service Patrimoine .

Rue de la Course Estrée 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Visite Découverte du village d’Estrée Estrée a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer