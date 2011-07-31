Visite Découverte du village d’Estrée Estrée
vendredi 31 juillet 2026 · Estrée
Informations pratiques
Estrée
Visite Découverte du village d’Estrée
Rue de la Course Estrée Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Visite Guidée du village
Vendredi 31 Juillet à 11h
Devant l’Eglise d’Estrée
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Et si vous veniez découvrir le petit village d’Estrée ? Nichée au cœur de la vallée de la Course, vous en apprendrez plus sur son église remarquable, son moulin et son ancienne Seigneurie.
Durée 1h Jauge limitée Tarif plein 5€, Tarif réduit 3€
Rendez-vous à l’église d’Estrée Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.
Crédit Service Patrimoine .
Rue de la Course Estrée 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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English :
L’événement Visite Découverte du village d’Estrée Estrée a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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