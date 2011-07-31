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AGENDA · Estrée

Visite Découverte du village d’Estrée Estrée

vendredi 31 juillet 2026 · Estrée

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Rue de la Course
Ville
62170 Estrée
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Estrée

Visite Découverte du village d’Estrée

Rue de la Course Estrée Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Visite Guidée du village
Vendredi 31 Juillet à 11h
Devant l’Eglise d’Estrée
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Et si vous veniez découvrir le petit village d’Estrée ? Nichée au cœur de la vallée de la Course, vous en apprendrez plus sur son église remarquable, son moulin et son ancienne Seigneurie.

Durée 1h Jauge limitée Tarif plein 5€, Tarif réduit 3€
Rendez-vous à l’église d’Estrée Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

Crédit Service Patrimoine   .

Rue de la Course Estrée 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27  accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Visite Découverte du village d’Estrée Estrée a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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