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Visite découverte ‘Sur les pas des amish’, Eglise des Chaînes, Sainte-Marie-aux-Mines

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise des Chaînes · Sainte-Marie-aux-Mines

Visite découverte ‘Sur les pas des amish’, Eglise des Chaînes, Sainte-Marie-aux-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise des Chaînes
Adresse
81 rue Saint Louis 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Ville
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Département
Haut-Rhin
Tarif
Parcours de 3 km, dénivelé faible. Rendez-vous à 10h devant l'église des Chaînes à Sainte-Marie-aux-Mines (81 rue Saint Louis 68160 Sainte-Marie-aux-Mines). Durée : 2h.

Visite découverte ‘Sur les pas des amish’ 18 et 19 septembre Eglise des Chaînes Haut-Rhin

Parcours de 3 km, dénivelé faible.
Rendez-vous à 10h devant l’église des Chaînes à Sainte-Marie-aux-Mines (81 rue Saint Louis 68160 Sainte-Marie-aux-Mines).
Durée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Connu pour son mode de vie austère aux Etats-Unis, le mouvement amish trouve ses origines à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette communauté religieuse fut créée ici en 1693 par le patriarche Jacob Amann, en réaction au relâchement des moeurs de la communauté anabaptiste locale. Cette randonnée, qui mêle parcours urbain et jolis points de vue paysagers, sera ponctuée de haltes bienvenues pour découvrir la diversité du paysage local et l’histoire de la communauté amish du Val d’Argent.

Eglise des Chaînes 81 rue Saint Louis 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est C’est une église luthérienne inaugurée en 1846.
Connu pour son mode de vie austère aux Etats-Unis, le mouvement amish trouve ses origines à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette communauté religieuse fut créée ici en 1693 par le patriarche Jacob Amann, en…

©CCVA

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