Visite & dégustation 10h30 | Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse
Visite & dégustation 10h30 | Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse mercredi 29 avril 2026.
Creysse
Visite & dégustation 10h30 | Château de Tiregand
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-12-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-04-30 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01
Visite et dégustation avec accompagnement pain et fromage ou chocolat.
Venez à la découverte de l’appellation Pécharmant et Rosette au travers d’une visite pédagogique et immersive au coeur des chais de Tiregand.
Vous y apprendrez tout le processus du travail de la vigne, de vinification, d’élevage et d’assemblage de nos vins !
En français 10h30 et 16h
En anglais 14h
La visite dure environ 1h et 2 prestations de dégustation sont proposées en fin de visite
– 3 vins (10€)
– ensemble de la gamme (15€) .
Château de Tiregand 1 Route Des Chais de Tiregand Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 21 08 contact@chateau-de-tiregand.com
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English : Visite & dégustation 10h30 | Château de Tiregand
L’événement Visite & dégustation 10h30 | Château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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