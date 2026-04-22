Creysse

Bal Swing Lindy Hop

Devant la mairie Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Pour sa cinquième édition, la Wanderful Swing Festival vient flâner sur les bords de la Dordogne

Pour sa cinquième édition, la Wanderful Swing Festival vient flâner sur les bords de la Dordogne. Des danseuses et des danseurs de Lindy hop traversent la France et se réunissent dans des petits villages de la Corrèze et du Lot pour un festival itinérant de danse. L'occasion de découvrir l'univers sautillant du swing!

Concert, restauration et buvette sur place

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Devant la mairie Creysse 46600 Lot Occitanie wanderfulswing@gmail.com

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English :

For its fifth edition, the Wanderful Swing Festival strolls along the banks of the Dordogne

L’événement Bal Swing Lindy Hop Creysse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Dordogne