Bal Swing Lindy Hop Creysse
Bal Swing Lindy Hop Creysse samedi 16 mai 2026.
Creysse
Bal Swing Lindy Hop
Devant la mairie Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Pour sa cinquième édition, la Wanderful Swing Festival vient flâner sur les bords de la Dordogne
Pour sa cinquième édition, la Wanderful Swing Festival vient flâner sur les bords de la Dordogne. Des danseuses et des danseurs de Lindy hop traversent la France et se réunissent dans des petits villages de la Corrèze et du Lot pour un festival itinérant de danse. L'occasion de découvrir l'univers sautillant du swing!
Concert, restauration et buvette sur place
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Devant la mairie Creysse 46600 Lot Occitanie wanderfulswing@gmail.com
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English :
For its fifth edition, the Wanderful Swing Festival strolls along the banks of the Dordogne
L’événement Bal Swing Lindy Hop Creysse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Dordogne
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