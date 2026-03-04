L’atelier goûter Arts Plastiques de poïèsis

Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Après une rapide visite de l’exposition au Moulin pour s’inspirer, venez goûter et participer à un atelier d’arts plastique surprise à la salle polyvalente du village

Parents/enfants

Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 32 14 65 85

English :

After a quick visit to the exhibition at Le Moulin for inspiration, come and enjoy a snack and take part in a surprise arts and crafts workshop at the village hall

Parents/children

