L’atelier goûter Arts Plastiques de poïèsis Creysse

Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Après une rapide visite de l’exposition au Moulin pour s’inspirer, venez goûter et participer à un atelier d’arts plastique surprise à la salle polyvalente du village
Parents/enfants
Après une rapide visite de l'exposition au Moulin pour s'inspirer, venez goûter et participer à un atelier d'arts plastique surprise à la salle polyvalente du village

Parents/enfants
Parents/enfants
Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 32 14 65 85
English :
After a quick visit to the exhibition at Le Moulin for inspiration, come and enjoy a snack and take part in a surprise arts and crafts workshop at the village hall
Parents/children
