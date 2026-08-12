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AGENDA · Rully

Visite & Dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir Maison André Delorme Rully

samedi 12 septembre 2026 · Maison André Delorme · Rully

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Maison André Delorme
Adresse
11 Rue des Bordes
Ville
71150 Rully
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rully

Visite & Dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

À l’occasion du Fantastic Picnic en Bourgogne, retrouveznous ce samedi 12/09 pour un moment convivial et gourmand autour de l’atelier Accords Vins & Bouchées du Terroir !

Au programme
– Visite guidée de nos caves voûtées taillées dans la roche
– Découverte du processus d’élaboration de nos Crémants de Bourgogne
– Dégustation de 6 vins, sublimée par des bouchées du terroir soigneusement sélectionnées (4 salées et 2 sucrées).

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !   .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14  caveau@andre-delorme.com

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English : Visite & Dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir

L’événement Visite & Dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir Rully a été mis à jour le 2026-08-12 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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