Visite d’entreprise Le Chat Botté (costumes d’époque) Le Chat Botté Le Puy-en-Velay
Visite d’entreprise Le Chat Botté (costumes d’époque) Le Chat Botté Le Puy-en-Velay jeudi 23 avril 2026.
Visite d’entreprise Le Chat Botté (costumes d’époque)
Le Chat Botté 7 boulevard Maréchal Joffre Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Découvrez l’atelier du Chat Botté au Puy-en-Velay dans le cadre visites des EPV ! L’atelier crée et réalise des costumes de scène, de spectacle de reconstitution historique…
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Le Chat Botté 7 boulevard Maréchal Joffre Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover the Chat Botté workshop in Le Puy-en-Velay as part of the EPV visits! The workshop designs and makes costumes for stage shows, historical re-enactments…
L’événement Visite d’entreprise Le Chat Botté (costumes d’époque) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay