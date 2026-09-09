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Visite des 4Ecluses en famille !, Les 4Ecluses, Dunkerque

samedi 19 septembre 2026 · Les 4Ecluses · Dunkerque

Visite des 4Ecluses en famille !, Les 4Ecluses, Dunkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les 4Ecluses
Adresse
Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord

Visite des 4Ecluses en famille ! Samedi 19 septembre, 16h00 Les 4Ecluses Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Adaptée aux plus jeunes, découvrez le fonctionnement du monde de la musique et d’une salle de concert dunkerquoise.

Session : 16h

Les 4Ecluses Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328638240 https://4ecluses.com Les 4Écluses propose une programmation allant du folk au pop rock, en passant par la chanson, l’électro, le hip hop, le reggae, le métal… à destination des adultes mais aussi du jeune public. L’association Arts Scéniques Rocks qui gère le lieu y mène plusieurs missions : la programmation de concerts et d’actions culturelles, l’accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux. Ligne C6, Capelle-la-Grande à Téteghem via Coudekerque-Branche. Arrêt 4Ecluses.
Adaptée aux plus jeunes, découvrez le fonctionnement du monde de la musique et d’une salle de concert dunkerquoise.

©Justine Vandendriesche

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