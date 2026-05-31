Visite des Archives sur le thème de l’eau, Le Rize, Villeurbanne

Visite des Archives sur le thème de l’eau Samedi 19 septembre, 15h00 Le Rize Rhône

Gratuit sur réservation, jauge de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les Archives municipales vous proposent une visite spécifique sur la thématique de l’exposition AquaRize consacrée à l’eau.

Êtes-vous sûr.e de bien connaître les cours d’eau de Villeurbanne ? Venez découvrir les locaux des archives municipales à travers les documents liés à l’expo !

Le Rize 23 Rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, France Villeurbanne 69100 Grandclément Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://lerize.villeurbanne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr »}] Depuis deux siècles, les Archives de la Ville de Villeurbanne rassemblent des documents de toutes catégories et supports, classés selon les règles des archives communales en France. Ils sont issus de l’administration communale (état civil, conseil municipal, listes électorales, cadastres) et de fonds privés (photos et archives industrielles, familiales, associatives ou économiques), sources précieuses pour l’histoire de la ville…. ainsi que la mémoire des habitants (témoignages oraux : enregistrés, numérisés, retranscrits et conservés) recueillie dans le cadre de la programmation culturelle du Rize. Métro Ligne A | arrêt Gratte-Ciel (à 15 mn à pied). Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société. Bus C11 | arrêt Arago. Bus C26 | arrêt Grandclément. Bus 198 | arrêt Grandclément. Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac. Vélo’v | Mémoires & société, rue Valentin-Haüy.

Les Archives municipales vous proposent une visite spécifique sur la thématique de l’Exposition 2026 consacrée à l’eau.

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