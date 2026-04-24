Bédarieux

VISITE DES BALCONS DE BEDARIEUX MARDI 7 JUILLET 2026 9H

1 Rue de la Republique Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Visite guidée dans la ville de Bédarieux autour du thème des balcons et leurs histoires par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 7 juillet 2026 à 9h, départ de l’Office de Tourisme de Bédarieux, 1 Rue de la République.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79

Visite guidée dans la ville de Bédarieux autour du thème des balcons et leurs histoires par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 7 juillet 2026 à 9h, départ de l’Office de Tourisme de Bédarieux, 1 Rue de la République.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .

1 Rue de la Republique Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 06 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

Guided tour of the town of Bédarieux on the theme of balconies and their history, organized by the Résurgences association (study, protection and promotion of heritage).

Tuesday, July 7, 2026, 9am, departure from Bédarieux Tourist Office, 1 Rue de la République.

Free tour,

Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79

L’événement VISITE DES BALCONS DE BEDARIEUX MARDI 7 JUILLET 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB