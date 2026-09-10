Visite des cachots de la prison de 1688, Cachots de la rue Pingré, Bourbon-Lancy
samedi 19 septembre 2026 · Cachots de la rue Pingré · Bourbon-Lancy
Informations pratiques
Visite des cachots de la prison de 1688 Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 Cachots de la rue Pingré Saône-et-Loire
places limitées à 10 personnes par visite et chiens non admis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite des cachots de la prison de 1688 !
Plongez dans l’histoire sombre et fascinante de cette prison du XVIIᵉ siècle. Découvrez ses cachots, leurs récits et leur atmosphère chargée de mémoire.
Une visite insolite pour les passionnés d’histoire et de patrimoine !
Cachots de la rue Pingré Rue Pingré 71140 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385891827 »}]
Visite des cachots de la prison de 1688
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