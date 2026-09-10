Visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle, Teloché, Collège Saint Jean-Baptiste de la salle, Teloché

Informations pratiques

Visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle, Teloché 19 et 20 septembre Collège Saint Jean-Baptiste de la salle Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

A 14h30, visite commentée des vitraux de la chapelle.

Libre accès

Gratuit

Collège Saint Jean-Baptiste de la salle Collège Saint Jean-Baptiste de la salle, Teloché Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, visite des chapelles et du château du collège St Jean-Baptiste de la Salle de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

@Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle