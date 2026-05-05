Visite des collections d’oiseaux, Musée ornithologique Charles Payraudeau, La Chaize-le-Vicomte

Visite des collections d’oiseaux Samedi 23 mai, 18h00 Musée ornithologique Charles Payraudeau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Accueil des visteurs au musée pour une visite commentée.

En salle exposition : la vie de Charles Payraudeau, connaître les oiseaux, projections, exposition…

Activités pour les enfants : dessins, coloriages, découpages…

Musée ornithologique Charles Payraudeau 4 Rue des noyers, 85310 La Chaize-le-Vicomte, France La Chaize-le-Vicomte 85310 Vendée Pays de la Loire +33612173662 http://www.lachaizelevicomte.fr/fr/information/86896/musee-ornithologique-charles-payraudeau La collection est composée de 2.000 espèces rassemblant 1.200 oiseaux de l’ouest paléarctique (écorégions terrestres de l’Europe, de l’Afrique du Nord, des deux-tiers nord de l’Asie, et du Moyen-Orient) et 800 oiseaux originaires de l’hémisphère sud (Afrique équatoriale, Amérique du sud, Australie, etc.), elle présente au public près de 400 spécimens dont la plupart, sédentaires ou hivernants, s’observent en Vendée. Approche des invertébrés souvent méconnus et confondus, à partir de 71 espèces de mollusques marins et continentaux inventées par Charles Payraudeau Roche-sur-Yon, D 948, Dir. Fontenay le Vicomte.

Nuit européenne des musées

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