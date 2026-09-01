Informations pratiques

Châteaulin

Visite des édifices religieux de Châteaulin Journées du patrimoine 2026

Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette manifestation européenne permet au public la découverte ou redécouverte des patrimoines religieux , naturels, matériels, immatériels… Comme chaque année, les édifices religieux de la commune ouvriront leurs portes pour une découverte des vitraux, statues, retables et autres objets témoins de l’histoire des lieux et des hommes qui les ont bâtis.

Eglise Saint-Idunet

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h

Visite libre (hors offices religieux)

Chapelle Saint-Compars de Lospars

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

Visite libre

Chapelle Notre-Dame de Kerluan

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

Visite libre

Eglise Notre-Dame

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h

Visite libre (hors offices religieux)

Pour l’occasion, l’édifice se pare d’un décor floral automnal réalisé par la Société d’horticulture et d’art floral du bassin de Châteaulin, venant sublimer son architecture le temps de l’événement.

Dimanche 20 septembre, à 14h, 15h, 16h et 17h

Visite flash (30 min.) avec Amandine Moret, guide, pour découvrir quelques-uns des trésors de l’édifice. .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76

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English :

L’événement Visite des édifices religieux de Châteaulin Journées du patrimoine 2026 Châteaulin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE