Visite des expositions de l’Espace des sciences Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes Samedi 23 mai, 21h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’Espace des sciences vous invite à visiter les expositions « Incroyable Cerveau » et « Impact, la biodiversité en questions »

​​Venez découvrir les secrets du cerveau et comprendre l’importance de la biodiversité ainsi que l’influence que l’humain exerce sur elle.

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​Séances à 20h30, 21h30 et 22h30. ​Les billets seront distribués à l’accueil de l’Espace des sciences à partir de 20h (dans la limite des places disponibles).

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​Une petite surprise contée vous attend à chaque séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00.000+02:00

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Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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