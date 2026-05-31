Visite des extérieurs du château de Maisontiers, Château de Maisontiers, Maisontiers
Visite des extérieurs du château de Maisontiers, Château de Maisontiers, Maisontiers samedi 19 septembre 2026.
Visite des extérieurs du château de Maisontiers 19 et 20 septembre Château de Maisontiers Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite extérieure du château de Maisontiers, promenade le long des douves et dans le jardin.
Château de Maisontiers 7 rue du Château, 79600 Maisontiers Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.chateau-de-maisontiers.fr Le château date des XVe et XVIe siècles, entouré de larges douves en eau, il est classé au titre des Monuments historiques en 2013. Celui-ci est entouré d’un mur d’enceinte flanqué de deux tours circulaires. En avançant vers le château, le premier bâtiment sur la droite se compose de trois corps de bâtiments (porcherie, four à pain, bergerie). L’écurie date du XIXe siècle.
Visite extérieure du château de Maisontiers, promenade le long des douves et dans le jardin.
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