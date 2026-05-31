Visite des extérieurs du château de Maisontiers, Château de Maisontiers, Maisontiers

Visite des extérieurs du château de Maisontiers 19 et 20 septembre Château de Maisontiers Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite extérieure du château de Maisontiers, promenade le long des douves et dans le jardin.

Château de Maisontiers 7 rue du Château, 79600 Maisontiers Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.chateau-de-maisontiers.fr Le château date des XVe et XVIe siècles, entouré de larges douves en eau, il est classé au titre des Monuments historiques en 2013. Celui-ci est entouré d’un mur d’enceinte flanqué de deux tours circulaires. En avançant vers le château, le premier bâtiment sur la droite se compose de trois corps de bâtiments (porcherie, four à pain, bergerie). L’écurie date du XIXe siècle.

Visite extérieure du château de Maisontiers, promenade le long des douves et dans le jardin.