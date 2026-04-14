Visite des extérieurs du château, Les jardins du château Dauphin, Pontgibaud

Visite des extérieurs du château 6 et 7 juin Les jardins du château Dauphin Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

http://chateaudauphin.com/videos-billet-26.html

Les jardins du château Dauphin 6 rue du frère Genestier 63230 Pontgibaud Pontgibaud 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudauphin.com [{« link »: « http://chateaudauphin.com/videos-billet-26.html »}] Un potager « tel que jadis ». C’est à Michel de Montaigne qu’on doit la première mention du jardin. Rentrant d’un voyage en Italie en novembre 1581, il s’arrête à Pontgibaud.

Sis devant la forteresse du XIIe-XVe siècle, le jardin potager en fut le complément dès le XVe ou XVIe siècle. Le potager actuel, d’une surface de 9000 m², bien exposé au sud-ouest du château qui le protège des vents du nord, n’a guère changé. Le XVIIIe siècle l’agrémenta de deux bassins ronds avec jets d’eau alimentés par une source captée à quelques kilomètres de là.

Ce potager est composé de carreaux et de terrasses sur trois niveaux, séparés par des chemins de circulation orthogonaux. Les jardins ceinturés de murs de soutènement, réglés à des profondeurs différentes, donc plus ou moins chauds, sont propices à la culture potagère. parking handicapés. Parking à disposition dans le village.

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©elodie gotte