Visite des Fours à chaux Benet

Visite des Fours à chaux

Impasse des Fours à Chaux Benet Vendée

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Ouvrez une porte habituellement close….

Plongez dans l’histoire industrielle lors d’une visite exceptionnelle des Fours à chaux de Benet. Ce site classé au Patrimoine des Monuments Historiques, habituellement inaccessible au public, ne dévoile ses secrets qu’en de rares occasions… et vous en faites partie.

Construit en 1873, ce complexe monumental inspiré du style Vauban témoigne d’un passé industriel fascinant. Des carrières aux fours, en passant par la mystérieuse bluterie, chaque recoin raconte l’ingéniosité des bâtisseurs d’autrefois.

Mais ce n’est pas tout explorez les liens méconnus entre ces fours et les mines de Faymoreau, et découvrez comment la naissance d’une ligne de chemin de fer a transformé le territoire.

Un voyage hors du temps, où l’industrie devient un terrain d’exploration…

Une expérience unique, pour les curieux et les explorateurs, qui n’a lieu que quelques fois dans l’année.

Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’histoire !

EN JUILLET MERCREDIS 15/07 22/07 29/07 et SAMEDI 11/07 À 15H00

EN AOÛT MERCREDIS 05/08 12/08 19/08 26/08 et SAMEDI 01/08 À 15H00

– Lieu de rendez-vous impasse des Fours à Chaux 85490 Benet

– Durée : 2h00

– Public enfant à partir de 6 ans

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

CONSIGNES DE VISITES :

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et une tenue adaptées, visite en extérieur

– Parking sécurisé et fermé sur place.

– Pas de billetterie sur place, arrêt de la billetterie le jour J à 13h00

– L’organisateur se réserve le droit d’annuler la visite si un minimum d’inscrits n’est pas atteint.

Billetterie en ligne à venir .

Impasse des Fours à Chaux Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open a door that’s usually closed….

L’événement Visite des Fours à chaux Benet a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin