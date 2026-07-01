Visite des intérieurs du château, Château du Touvet, Le Touvet

Informations pratiques

Visite des intérieurs du château Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Touvet Isère

Tarif : 7€ Gratuité moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite des intérieurs du château est un voyage au 18ème siècle, vestibule d’honneur, enfilade de salons de réception, chambre et cabinet de curiosité, mobilier, tableaux et souvenirs historiques. Une salle du château est consacrée à Nicolas Oudinot, maréchal de Napoléon 1er.

Château du Touvet Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Le Touvet 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudutouvet.com Château et jardins sont classés Monuments historiques. Le château d’origine médiévale, a été embelli au XVIIIe siècle. Il a conservé des décors fastueux, mobiliers, tableaux et souvenirs historiques. Il est entouré de magnifiques jardins créés au XVIIIe siècle, avec un remarquable escalier d’eau à l’italienne alimenté par les eaux vives des montagnes. Longues terrasses, buis et ifs savamment taillés, bassins et fontaines ponctuent l’ensemble avec art. Autoroute A41, sortie Le Touvet ou RN 90 entre Grenoble et Chambéry.

Journées européennes du patrimoine

®Château du Touvet