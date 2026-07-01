Visite des jardins et manœuvres des eaux des fontaines, Château du Touvet, Le Touvet

Informations pratiques

Visite des jardins et manœuvres des eaux des fontaines Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Touvet Isère

Tarif : 7€ Gratuité moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les jardins du château du Touvet témoignent de l’art des jardins au 18ème siècle. Label « jardin remarquable »

L’eau est l’âme des jardins, elle se décline sous de multiples formes, bassins, fontaines et vasques et s’accompagne du faste des jardins à la française avec des parterres de broderies de buis et de somptueuses vues sur le paysage alpin.

Château du Touvet Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Le Touvet 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudutouvet.com Château et jardins sont classés Monuments historiques. Le château d’origine médiévale, a été embelli au XVIIIe siècle. Il a conservé des décors fastueux, mobiliers, tableaux et souvenirs historiques. Il est entouré de magnifiques jardins créés au XVIIIe siècle, avec un remarquable escalier d’eau à l’italienne alimenté par les eaux vives des montagnes. Longues terrasses, buis et ifs savamment taillés, bassins et fontaines ponctuent l’ensemble avec art. Autoroute A41, sortie Le Touvet ou RN 90 entre Grenoble et Chambéry.

Journées européennes du patrimoine

®Château du Touvet