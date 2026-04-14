Visite des Jardins du Château d’Ouge, Jardin du château d’Ouge, Ouge

Visite des Jardins du Château d’Ouge 6 et 7 juin Jardin du château d’Ouge Haute-Saône

4€ à partir de 12 ans, visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samedi 6 juin

10h – 18h : visite libre, visites guidées à thème

10h30 : messe des jardiniers dans le jardin

12h – 14h : pizza dans le four à pain

Crêpes, buvette

Dimanche 7 juin

10h – 18h : visite libre, visites guidées à thème

12h – 14h : pizza dans le four à pain

Crêpes, buvette.

Jardin du château d’Ouge 3 rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1165-parc-et-jardins-du-chateau-d-ouge https://www.instagram.com/chateaudouge/ Le parc de 5 hectares comporte 500 arbres appartenant à environ 160 espèces, dont une trentaine d’espèces de chênes et plusieurs milliers d’arbustes et de vivaces, dont plusieurs dizaines de variétés de roses. Ces plantations ont presque toutes été effectuées depuis 1980. Le château est précédé d’un petit jardin Renaissance et flanqué d’un jardin à la Française avec fontaine, bassin et topiaires. Un jardin asiatique est aménagé autour d’un étang au milieu du parc à l’Anglaise.

Celui-ci est entretenu avec un grand souci écologique avec l’objectif de favoriser la biodiversité de la faune, grâce à celle des végétaux. Parking : place de l’église

Samedi 6 juin

©Séverine Elslande