Visite des jardins du château d’Ouge, Parc du château d’Ouge, Ouge

Visite des jardins du château d’Ouge 6 et 7 juin Parc du château d’Ouge Haute-Saône

4 € / Gratuit pour les moins de 12 ans | Visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir les jardins du château d’Ouge, en visite libre ou en visite guidée à thèmes.

Le samedi et le dimanche, de 12h à 14h, vous pourrez déguster des pizzas cuites dans le four à pain. Sur place, vous trouverez également une buvette ainsi qu’un stand de crêpes.

Parc du château d’Ouge 1 rue du Colombier, 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384684272 Le parc entoure le château construit dans le courant du XVIe siècle. Plus de 300 arbres de haut jet, comprenant 90 espèces, et 1500 arbustes ont été plantés depuis 1980. Jardin Renaissance dans la cour d’honneur ; petit jardin à la française au sud, avec fontaine et bassin ; jardin asiatique autour du plan d’eau. Les végétaux sont étiquetés.

Venez découvrir les jardins du château d’Ouge, en visite libre ou en visite guidée à thèmes.

© Severine Elslande