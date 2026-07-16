Informations pratiques

Gignac

VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC

Route d’Aniane Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec !

Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec, protégé au titre des Monuments Historiques

Jardins paysagés à la française, jardin anglais, orangerie, allée de buis, à proximité d’une chapelle romane.

Visite du vignoble et des chais. Commentaires historiques, botaniques et œnologiques.

Dégustation de 3 à 5 vins primés du Domaine en appellation Terrasses du Larzac et Saint-Guilhem-le-Désert. .

Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 54 11

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English : VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC

Tour of the historic gardens at the Domaine de Rieussec!

L’événement VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT