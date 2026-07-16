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AGENDA · Gignac

VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac

samedi 19 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Route d'Aniane
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif

Gignac

VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC

Route d’Aniane Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec !
Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec, protégé au titre des Monuments Historiques
Jardins paysagés à la française, jardin anglais, orangerie, allée de buis, à proximité d’une chapelle romane.

Visite du vignoble et des chais. Commentaires historiques, botaniques et œnologiques.
Dégustation de 3 à 5 vins primés du Domaine en appellation Terrasses du Larzac et Saint-Guilhem-le-Désert.   .

Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 54 11 

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English : VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC

Tour of the historic gardens at the Domaine de Rieussec!

L’événement VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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