VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac
samedi 19 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC
Route d’Aniane Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec !
Visite des jardins historiques du Domaine de Rieussec, protégé au titre des Monuments Historiques
Jardins paysagés à la française, jardin anglais, orangerie, allée de buis, à proximité d’une chapelle romane.
Visite du vignoble et des chais. Commentaires historiques, botaniques et œnologiques.
Dégustation de 3 à 5 vins primés du Domaine en appellation Terrasses du Larzac et Saint-Guilhem-le-Désert. .
Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 54 11
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English : VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC
Tour of the historic gardens at the Domaine de Rieussec!
L’événement VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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