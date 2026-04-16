Talmont-Saint-Hilaire

Visite des marais salants de la Guittière

Devant la salorge de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-28 2026-05-15

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Devant la salorge de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76

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English :

L’événement Visite des marais salants de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral