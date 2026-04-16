Visite des marais salants de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire
Visite des marais salants de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire jeudi 16 avril 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Visite des marais salants de la Guittière
Devant la salorge de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-28 2026-05-15
.
Devant la salorge de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite des marais salants de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Atelier Quiz Ciné Talmont-Saint-Hilaire 17 avril 2026
- Spectacle Le Voleur et la Princesse Talmont-Saint-Hilaire 18 avril 2026
- Concert La base guinguette Talmont-Saint-Hilaire 18 avril 2026
- Micro-Festival Pédagong Arts Numériques et Vivants Talmont-Saint-Hilaire 22 avril 2026
- Cross Golf Talmont-Saint-Hilaire 24 avril 2026