Informations pratiques

Visite des réserves du Musée de Bretagne Hall Rennes Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h45, 17h15 Ille-et-Vilaine

gratuit – Inscription sur place à la billetterie des Champs Libres, dans la limite des places disponibles

Le Musée de Bretagne ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves et vous invite à découvrir les coulisses des collections.

Près d’un million d’objets et de documents sont conservés dans les réserves du musée. De la réserve des textiles aux arts graphiques, en passant par la photographie, découvrez ces espaces habituellement fermés au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:15:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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