Visite des réserves du Musée de Bretagne, Hall, Rennes

Informations pratiques

Visite des réserves du Musée de Bretagne Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h45, 17h15 Hall Ille-et-Vilaine

gratuit – Inscription sur place à la billetterie des Champs Libres, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Près d’un million d’objets et de documents sont conservés dans les réserves du musée. De la réserve des textiles aux arts graphiques, en passant par la photographie, découvrez ces espaces habituellement fermés au public.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres

Le Musée de Bretagne ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves et vous invite à découvrir les coulisses des collections. jemp

Réserves du musée de Bretagne aux Champs Libres Cliché Amet Alain, Licence CC-BY-SA Photothèque Musée de Bretagne Ecomusée de la Bintinai