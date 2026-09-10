Visite des réserves du Musée de Bretagne, Les champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Visite des réserves du Musée de Bretagne Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h45, 17h15 Les champs Libres Ille-et-Vilaine

Jauge limitée – Inscription sur place à la billetterie des Champs Libres, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

De la réserve des textiles aux arts graphiques, en passant par la photographie, découvrez ces espaces habituellement fermés au public.

Les champs Libres 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223406600 https://leschampslibres.fr https://www.facebook.com/museebretagne/;https://twitter.com/museedebretagne;https://www.instagram.com/museedebretagne/;https://www.musee-bretagne.fr/expositions-et-evenements/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ Le musée de Bretagne conserve des collections très diverses, qui ont comme point commun l’évocation de l’histoire de la Bretagne. Cette histoire doit s’entendre dans un sens très large, la grande histoire (événements, batailles, hommes politiques…) côtoie en permanence la petite histoire, qui évoque davantage le quotidien. Chaque domaine des collections émane et découle très directement de l’évolution du musée lui-même, selon les époques, et suivant les choix des responsables successifs, l’orientation donnée aux acquisitions a pu varier sensiblement. Toutefois, depuis la parution du premier catalogue associant dans son titre les deux termes « archéologie » et « ethnographie » (1909), la politique d’enrichissement des collections s’est fondée et développée autour de ces deux axes. Métro stations Gares, Charles de Gaulle Bus arrêts Charles de Gaulle, Gares, Liberté

Près d’un million d’objets et de documents sont conservés dans les réserves du musée.

Réserves du musée de Bretagne aux Champs Libres Cliché Amet Alain, Licence CC-BY-SA Photothèque Musée de Bretagne Écomusée de la Bintinais