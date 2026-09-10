Visite des salles de cinéma du SEW, Le SEW, Morlaix

Informations pratiques

Visite des salles de cinéma du SEW 19 et 20 septembre Le SEW Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Ouverture des salles de cinéma pour des visites libres.

Le SEW s’est installé dans l’ancienne manufacture des tabacs en 2021. La réhabilitation du batiment a été portée par Loïc Julienne et Laab 29. Les tapisseries des salles ont été dessinées par Joëlle Jolivet.

Le SEW 39 Quai du Leon, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298638912 https://www.morlaix.bzh/vie-quotidienne/culture/le-sew François Blondel, architecte du Roi, a conçu la Manufacture entre 1736 et 1740. Elle fut agrandie sous la Monarchie de juillet, sous le Second Empire. Entre les deux guerres, sa superficie passe de 12 000 m2 à 27 000 m2.

Ouverture des salles de cinéma pour des visites libres.

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